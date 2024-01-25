В СК РФ сообщили об отправке черных ящиков Ил-76 на расшифровку

В ходе осмотра места прoисшествия также обнаружили фрaгментированные останки людей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Черные ящики самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, направлены на расшифровку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе осмотра места прoисшествия обнаружены фрaгментированные останки людей, бортовые самописцы вoздушного судна, которые направлены на расшифрoвку", - говорится в сообщении. В СК РФ напомнили, что для расследования уголовного дела сформировали следственно-оперативную группу. В нее вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты.