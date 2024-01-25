Арестована москвичка, готовившая убийство сына из-за имущественных споров

К убийству своего 42-летнего сына женщина привлекла подругу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал на два месяца женщину, готовившую убийство 42-летнего сына. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, также арестована ее подруга.

"По ходатайству следствия в отношении женщин, обвиняемых в приготовлении к убийству по найму, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что женщины вину не признали и были против ареста. Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Организовать убийство 42-летнего сына решила 68-летняя москвичка. Поводом стали спорные вопросы с распределением семейных материальных благ и ценностей, в том числе квартир. К совершению преступления она привлекла свою 51-летнюю подругу, которая подыскала возможного соучастника убийства. За убийство женщина готова была заплатить 1 млн рублей. Обвиняемые были задержаны в ходе инсценировки убийства, после чего одна из них передала знакомому 500 тыс. рублей, ранее полученных от матери потерпевшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму).