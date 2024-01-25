В Краснодаре убили женщину и двухлетнего ребенка

Подозреваемого задержали, сообщили в СУ СК по региону

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Жителя Адыгеи подозревают в убийстве женщины и двухлетнего ребенка в Краснодаре. Он поджег их квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, подозреваемый прибыл в квартиру по улице Заполярной краевого центра, где проживала 28-летняя женщина, с которой он ранее поддерживал близкие отношения. В ходе возникшего конфликта злоумышленник задушил женщину, после чего аналогичным способом совершил убийство ее двухлетней дочери. На следующий день мужчина вернулся на место происшествия и с целью сокрытия следов совершенных преступлений облил находившиеся в квартире вещи бензином и спровоцировал пожар. Соседи, увидев возгорание, вызвали экстренные службы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, фигурантом является 27-летний житель Республики Адыгея, он задержан по горячим следам. Кроме того, уже в ходе проводимых следственных действий следователями было обнаружено ранее сокрытое злоумышленником тело ребенка.