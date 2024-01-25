В трех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены прозвучали в 20:21 мск в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В 20:48 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, она продлилась около 40 минут.

В новость внесены изменения (20:55 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.