В трех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены прозвучали в 20:21 мск в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В 20:48 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, она продлилась около 40 минут.
В новость внесены изменения (20:55 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.