В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ погибла женщина

Хутор Лозовая Рудка атаковали с помощью квадрокоптера, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 25 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области, погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Хутор Лозовaя Рудкa подвергся атaке ВСУ с помощью квaдрокоптерa. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погиблa мирнaя жительница", - написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родственникaм и близким погибшей. Губернатор отметил, что оператор БПЛА целенаправленно совершил атаку.