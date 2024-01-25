На участке МЖД в Подмосковье восстановили движение поездов по одному пути

Восстановительные работы по второму пути продолжаются

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено по одному пути после приостановления в связи со сходом с рельсов снегоочистительной машины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЖД.

"В 20:50 железнодорожники восстановили движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск по одному пути, по которому в настоящее время поезда пропускаются поочередно в обе стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановительные работы по второму пути продолжаются, в них задействованы два восстановительных поезда и около 70 железнодорожников.