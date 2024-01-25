Силы ПВО сбили два украинских снаряда РСЗО Vampire в Белгородской области

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью, выпущенных украинской стороной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 20:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Vаmpire". Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, две воздушные цели были сбиты над селом Красный Куток в Борисовском районе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.