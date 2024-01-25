В Курской области поселок остался без отопления из-за обстрела со стороны ВСУ

Повреждения получили фасады и окна двух многоквартирных домов, отметил губернатор региона Роман Старовойт

КУРСК, 25 января. /ТАСС/. Приграничный поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за повреждения теплотрассы в домах жителей отсутствует отопление, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления", - написал Старовойт в Telegram-канале.

Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно. Кроме того, в результате обстрела повреждения получили фасады и окна двух многоквартирных домов.