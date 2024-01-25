В Москве арестовали счета экс-замминистра энергетики на сумму почти 42 млн рублей

Петра Нидзельского обвиняют в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте на общую сумму в размере почти 42 млн рублей в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суде.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Нидзельского наложены обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, речь идет о банковских счетах на сумму 9,5 млн рублей, 110 тысяч долларов США и более 233 тысяч евро, что по курсу на сегодняшний день составляет в общем 41,85 млн рублей. Кроме того, постановлением районного суда также продлен срок домашнего ареста в отношении бывшего чиновника, уточнили в суде.

Дело бывшего замминистра

В конце ноября прошлого года столичные полицейские задержали бывшего министра и предъявили ему обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следователи просили Мещанский суд отправить Нидзельского в СИЗО, однако суд отклонил ходатайство органов следствия, поместив обвиняемого под домашний арест. В рамках избранной меры пресечения ему запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.

Адвокат обвиняемого в свою очередь отказался комментировать ТАСС позицию защиты в рамках инкриминируемых Нидзельскому преступлений.

По данным газеты "Коммерсант", бывший заместитель министра получил контроль над АО "КрымТЭЦ", владеющим большей частью старой тепловой генерации Крыма. Как сообщало издание, Нидзельский приобрел 63% акций компании в 2015 году, а в апреле того же года "КрымТЭЦ" якобы заключила с правительством Крыма три инвестсоглашения на сумму свыше 31 млрд рублей. В компании подтвердили, уточняет газета, что часть акций принадлежит компании Нидзельского. Но информацию о подписании многомиллиардных инвестконтрактов в "КрымТЭЦ" опровергли.

По данным аналитической системы "Спарк", Нидзельский был членом совета директоров "Восточной нефтяной компании", которая была в 2003 году присоединена к ЮКОСу. Является также совладельцем "Южной энергетической компании", владеющей организациями "ЮЭК-КБ", "ЮЭК-СК", "ЮЭК-С" и "Крымтеплоснабжение".