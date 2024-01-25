В Москве арестовали троих человек по делу об избиении подростков

В ГСУ СК отметили, что еще одному фигуранту дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Суд арестовал трех человек по делу об избиении двух подростков на востоке Москвы, еще один отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела о избиении подростков на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту - домашний арест", - сказали в пресс-службе.

19 января группа молодых людей около одного из торговых центров на Щелковском шоссе беспричинно избила двух ранее незнакомых подростков. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Четыре человека были задержаны, один из них несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Оно поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение.