На Камчатке из-за непогоды задержали вылеты шести рейсов

Речь идет о двух рейсах в Тиличики, двух - в Северо-Курильск, по одному - в Оссору и Южно-Сахалинск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Вылеты шести рейсов, в том числе межрегионального, из аэропорта Елизово на Камчатке задержаны по метеоусловиям. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, двух - в Северо-Курильск, по одному - в Оссору и Южно-Сахалинск.

Некоторые населенные пункты Камчатки находятся под влиянием циклона, который принес метель и ветер с порывами до 20 м/с. Непогода отмечается также на Сахалине, там введен режим ЧС областного масштаба.