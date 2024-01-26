В Хабаровске задержали девять авиарейсов в Южно-Сахалинск из-за метели

Вылета ожидают около 1 тыс. пассажиров

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Девять рейсов в Южно-Сахалинск задержаны из-за сильной метели на острове. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Хабаровск.

"Вылета ожидают около 1 тыс. пассажиров", - сказали в аэропорту.

Задержано восемь рейсов авиакомпании "Аврора" по направлению Хабаровск - Южно-Сахалинск и один рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Москва - Южно-Сахалинск, который совершил посадку в Хабаровске. Ожидается, что самолеты смогут отправиться в пункт назначения во второй половине дня. С пассажирами работают представители авиакомпаний, людей обеспечивают питанием и местами в гостиницах.

В аэропорту Южно-Сахалинска идет очистка взлетно-посадочной полосы. На месте отмечается сильный ливневый снег, метель, ветер со скоростью 12-17 м/с. Аэропорт не смог начать работу утром в пятницу, как планировалось ранее, из-за осложнений в результате циклона, он будет закрыт до 15:00 (07:00 мск).

Из-за сильной метели аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде, с утра 25 января он закрылся на сутки. Сотрудники МЧС помогли доставить в гостиницы ожидающих пассажиров.