В Приамурье задержали иностранку, пытавшуюся вывезти части рога вымершего носорога

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Иностранка пыталась вывезти из РФ через пункт пропуска в Приамурье фрагменты вымершего шерстистого носорога на сумму почти 1,8 млн рублей, она задержана. Об этом сообщили в транспортной полиции Забайкалья.

"Следователями Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении иностранной гражданки по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). Злоумышленница планировала незаконным путем перевезти в свою страну три фрагмента рога вымершего шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) общим весом более 3 кг", - говорится в сообщении.

Согласно выводам исследования Института геологии и природопользования ДВО РАН в Благовещенске, вывозимый палеонтологический образец подобной сохранности очень редок и представляет собой культурную ценность. Предполагаемый возраст артефакта составляет приблизительно 15 тыс. лет. Рыночная стоимость контрабанды оценивается в почти 1,8 млн рублей.

Контрабандный груз был обнаружен и задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Амурской области на пункте пропуска через государственную границу. Подозреваемая задержана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.