В Красноярском крае застройщик незаконно привлек свыше 130 млн рублей на возведение дома

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Директор строительской компании на юге Красноярского края незаконно привлек более 130 млн рублей на строительство дома. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Прокурорская проверка показала, что специализированный застройщик "Торговая строительная компания" возводит жилой дом на улице Кретова в Минусинске. Для привлечения денег на стройку директор фирмы заключил с 80 гражданами договоры инвестирования. Мужчина проигнорировал требования закона и не заключил с гражданами договоры долевого участия. Он также не использовал специальные счета эскроу, на которые физлицами должны вноситься деньги. Разрешения контролирующего органа на привлечение средств дольщиков без них не получено. Сумма незаконно собранных средств составила более 130 млн руб.", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, свои обязательства перед гражданами в установленный срок директор не выполнил, документы о праве собственности на квартиры не передал. По материалам прокуратуры в отношении застройщика возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан для строительства с нарушением требований законодательства об участии в долевом строительстве в особо крупном размере).