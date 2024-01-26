В Новосибирске приостановили работу службы доставки роллов после массового отравления

Острую кишечную инфекцию выявили у 25 человек

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Суд Новосибирска приостановил деятельность предприятия общественного питания после выявления острой кишечной инфекции у 25 человек. Об этом сообщили на сайте суда.

"Постановлением Советского районного суда города Новосибирска предприятие общественного питания ООО "Тэслим" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) об административных правонарушениях, на основании которой ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 30 суток, до 18 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, было выявлено и зарегистрировано 25 случаев заболевания острой кишечной инфекции у граждан. Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в отношении ООО "Тэслим" возбуждено дело об административном правонарушении.

Данные показали, что на предприятии не обеспечивалась последовательность технологических процессов, допускалась обработка продовольственного пищевого сырья и изготовление кулинарных полуфабрикатов в одном цехе, разделочный инвентарь не обрабатывался и не хранился раздельно в производственных цехах, сотрудники не имели санитарных книжек, не использовалось бактерицидное оборудование, не велась ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании. Представитель предприятия признал вину.

Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщали ТАСС о расследовании в отношении филиала службы доставки роллов «Харакири» в микрорайоне Шлюз Новосибирска. По данным регионального СК, несколько пострадавших были госпитализированы.