По делу о крушении Ил-76 под Белгородом назначили комплекс экспертиз

В частности проведут наземную выкладку обломков фюзеляжа самолета

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сразу несколько сложных экспертиз будут проведены по делу о крушении самолета Ил-76 ВКС России для документирования доказательств его поражении ракетами, выпущенными ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Назначен целый комплекс экспертиз - авиационно-техническая, трасологическая, судебно-медицинская и взрывотехническая. Кроме того, будет проведена наземная выкладка обломков фюзеляжа самолета", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что "выкладка позволит установить, на какое конкретно место фюзеляжа пришлось воздействие внешнего фактора". В оперативных службах сообщили, что эксперты обнаружили примерно десять крупных обломков борта.

В рамках расследования уже изъяты образцы топлива на аэродроме, где заправлялся самолет, а также вся предполетная и техническая документация. "Это необходимо для того, чтобы исключить все версии произошедшего, и документально закрепить доказательства основной - поражения самолета ракетой, выпущенной из ЗРК украинскими военными, а также установить тип зенитно-ракетного комплекса", - пояснили в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, расследованием занимаются военные следователи СК, военные эксперты в области авиации. Также будут привлечены представители разработчика самолета - авиационного комплекса им. Ильюшина и авиационного завода "Авиастар".

Ранее в оперативных службах сообщили, что в районе крушения обнаружены фрагменты управляемой ракеты от зенитно-ракетного комплекса. Следственный комитет расследует уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).