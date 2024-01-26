Суд в Новосибирске рассмотрит дело отца режиссера Тимофея Кулябина

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Дело бывшего директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и растрате, рассмотрит суд, сообщили в прокуратуре региона.

"Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Новосибирска. В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора театра "Красный факел", - уточнили в прокуратуре.

Александр Кулябин, который возглавлял театр на протяжении 20 лет, покинул "Красный факел" в декабре прошлого года. Это произошло после отмены в театре спектаклей его сына Тимофея Кулябина, который был главным режиссером учреждения с 2015 года и ушел с этого поста весной 2022 года.

Об уголовном деле

Кулябин-старший обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). По версии следствия, он в декабре 2014 года назначил своего сына Тимофея на должность главного режиссера театра и, будучи заинтересованным лицом, незаконно включил в трудовой договор обязанность учреждения ежемесячно выплачивать Кулябину Тимофею "контрактную надбавку" в сумме 88,6 тыс. рублей. При этом подобная надбавка не предусмотрена системой оплаты труда и отсутствовала у других сотрудников театра, в том числе заслуженных деятелей культуры. За время работы Тимофей Кулябин неправомерно получил более 5 млн рублей.

В результате проверки контрольным управлением Новосибирской области в 2018 году выявлен факт неправомерного распоряжения Кулябиным бюджетными денежными средствами, в том числе за счет субсидии, выделенной театру на выполнение государственного задания.

На момент указанной проверки установлена подлежащая возврату Кулябиным в бюджет за счет собственных средств сумма в размере 1,7 млн рублей, которую он в результате растраты вернул за счет денежных средств театра и продолжил за счет этих же средств незаконно выплачивать своему сыну указанную "контрактную надбавку".

После возбуждения уголовного дела в январе 2023 года в жилище Кулябина был произведен обыск, в результате которого обнаружен в том числе принадлежащий театру моноблок Apple Мас с инвентарным номером, остаточная стоимость которого по результатам экспертизы составила 25 тыс. рублей. Как установлено следствием, данный моноблок он присвоил будучи директором театра.