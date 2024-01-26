Жителя Иркутска осудили за призывы к терроризму

Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима

ТАСС, 26 января. Житель Иркутска осужден Вторым Восточным окружным военным судом за призывы в интернете к терроризму. Об этом сообщили в УФСБ России по Иркутской области.

"Виновный в призывах к осуществлению террористической деятельности 31-летний житель Иркутска осужден Вторым Восточным окружным военным судом в Чите. Незаконная деятельность выявлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. <…> Приговором суда данный гражданин признан виновным в совершении двух преступлений, квалифицируемых ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что мужчина на одном из интернет-ресурсов опубликовал высказывания, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие деятельность террористической организации. "Вина осужденного подтверждена результатами исследования изъятых у него компьютерной техники и средств связи", - пояснили в ведомстве.

Также суд на три года лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.