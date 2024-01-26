В Забайкалье военного приговорили к 5,5 года колонии за самовольный уход из части

Мужчина покинул часть почти на три месяца

ЧИТА, 26 января. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 5 годам и 6 месяцам колонии за самовольный уход из воинской части почти на 3 месяца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий с целью временно уклонится от исполнения обязанностей военной службы, желая решить личные проблемы, 20 мая 2023 года самовольно оставил воинскую часть. <…> Суд назначил [ему] наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Мужчина знал, что его разыскивает командование части. Он сам прибыл в военную комендатуру 11 августа.