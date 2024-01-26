В Танзании сообщили о гибели не менее четырех человек из-за наводнений

По информации МЧС страны, две женщины получили ранения

НАЙРОБИ, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере четырех человека стали жертвами наводнений на востоке Танзании. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на МЧС африканской страны.

Как отмечается, в числе погибших - двое подростков, чьи дома были смыты волной в населенном пункте Кихонда-Киегея в регионе Морогоро.

Кроме того, две женщины получили ранения и были доставлены в больницу.

Центральный рынок Морогоро был закрыт, большинство улиц оказалось затоплено, а некоторые жилые дома разрушены, сообщила агентству комиссар округа Ресеба Нсемва.

Наводнение произошло из-за разлива реки Нгеренгере после сильных дождей в горах Улугуру.