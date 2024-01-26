В ДТП с автобусом в Турции погибли шесть человек

Как сообщил губернатор провинции Мефтун Даллы, свыше 30 получили травмы

СТАМБУЛ, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере 6 человек погибли, свыше 30 получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции Кастамону в центральной Турции. Все погибшие являются местными гражданами, пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, сообщил губернатор провинции Мефтун Даллы.

По его словам, пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в город Синоп на черноморском побережье, около 05:50 местного времени (совпадает с мск) перевернулся на участке трассы Кастамону - Ташкёпрю. "К сожалению, погибли 6 наших граждан, 33 пострадали, 3 из них в тяжелом состоянии, все они госпитализированы", - сказал губернатор в эфир телеканала TRT Haber. Он не исключил, что водитель автобуса уснул за рулем. Причины аварии выясняются, отметил глава региона.

По предварительным данным полиции, снег, который с ночи идет в Кастамону, вряд ли мог стать причиной аварии, так как она произошла на прямом участке дороги, где не было гололеда. "Скорее всего, виновником ДТП стал водитель", - сообщили журналистам в местной полиции.