Суд отклонил ходатайство о переносе дела экс-главы Минздрава Иркутской области в Москву

Бывший чиновник обвиняется в получении взяток

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Судья Кировского районного суда Иркутска Дмитрий Саликов отказал адвокатам бывшего главы Минздрава Иркутской области Якова Сандакова, обвиняемого в получении взяток, в переносе дела для рассмотрения в Тверской районный суд Москвы. О решении сообщили в райсуде, где началось судебное заседание по делу Сандакова.

"Большая часть преступлений, инкриминируемых подсудимому, совершена на территории Кировского района города Иркутска. Более того, большая часть потерпевших и свидетелей по уголовному делу проживает на территории Иркутска и Иркутской области. Подсудимому Сандакову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с содержанием на территории Иркутского района. При таких обстоятельствах суд приходит к убеждению, что передача уголовного дела по подсудности не будет отвечать требованиям закона, а также негативным образом скажется на процессе рассмотрения дела. <...> Суд постановил оставить ходатайство без удовлетворения", - огласил решение Саликов.

Ходатайство поступило от одного из адвокатов Сандакова. Он указал, что наиболее тяжкое преступление, инкриминируемое его подзащитному, произошло на территории Тверского района Москвы. Его поддержали остальные защитники и подсудимый. Гособвинитель выразил протест, отметив, что большая часть преступлений, в которых обвиняется подсудимый, совершена в Кировском районе Иркутска.

Сандаков обвиняется по четырем статьям УК РФ. По данным следствия, в 2021 году он помог одной фирме за вознаграждение в 7 млн рублей получить госконтракт на поставку медоборудования. Второй эпизод связан с использованием незаконной схемы завышения цены медоборудования, приобретаемого для больниц на аукционах. В результате этой махинации, как полагает следствие, был нанесен ущерб государству на 18 млн рублей, а "гонорар" Сандакова составил 10 млн рублей. Еще один миллион рублей он, по данным следствия, получил от руководителя одной из подведомственных региональному Минздраву организаций за продление должностных полномочий. Также его обвиняют в том, что в 2022 году он не принял мер для того, чтобы обеспечить жизненно важными лекарствами детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, и родители закупали их на свои средства, потратив свыше 3,5 млн рублей.

Пост министра здравоохранения Иркутской области Сандаков занимал с ноября 2020 по декабрь 2021 года. Арестовали его в ноябре 2022 года. По делу Сандакова проходят также бывшие чиновники Минздрава и представители бизнес-структур.