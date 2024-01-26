Более 20 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря остаются в больницах

Все дети, которые проходили лечение в медицинских учреждениях, выписаны

ТАСС, 26 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больницах остаются 23 жителя Белгорода, пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря.

Все дети, которые проходили лечение в белгородских больницах, выписаны, написал глава региона в соцсети "ВКонтакте".

"Все дети, которые находились в наших белгородских больницах, уже выписаны. В целом, в больницах Москвы и Белгорода еще остается 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей. Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем", - сообщил он.

Губернатор отметил, что далее пострадавших ждет реабилитация и медицинское сопровождение.