ФСБ задержала двоих россиян за передачу Киеву данных о частях ВС России

Их подозревают в государственной измене

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на -Дону двух россиян, передававших данные о подразделениях Вооруженных сил РФ украинской стороне. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержаны два гражданина РФ, - сообщили в ЦОС. - По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО".

Как отметили в ФСБ, "выполняя задание иностранной разведки путем визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу указанных сведений получили денежное вознаграждение".

Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону они заключены под стражу. Проводятся необходимые следственные действия.