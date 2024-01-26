В Краснодаре дождь подтопил участки дорог

В ликвидации последствий задействованы 20 единиц техники

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Прошедший в Краснодаре в ночь на 26 января дождь подтопил участки дорог, последствия ликвидируют с использованием водооткачивающей техники. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Дождь шел всю ночь, на данный момент поступили заявки о ликвидации локальных подтоплений на восьми участках проезжей части дорог. В настоящее время водооткачивающая техника работает на следующих участках улично-дорожной сети, где отсутствует ливневая канализация", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы 20 единиц техники. По прогнозам синоптиков, осадки будут местами наблюдаться в городе и в течение дня, ночью ожидается дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица.