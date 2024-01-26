Суд продлил арест жительнице Ялуторовска по делу о гибели трех детей при пожаре

Оксана Габышева будет находиться под стражей до 19 февраля 2024 года

ТЮМЕНЬ, 26 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени продлил арест женщине, обвиняемой в гибели трех детей при пожаре в Ялуторовске Тюменской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Оксане Габышевой, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), в нанесении побоев и иных насильственных действиях, причинивших физическую боль, будучи осужденным за преступление, совершенное с применением насилия (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ), в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). <...> По постановлению суда Оксана Габышева будет находиться под стражей до 19 февраля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Следствием также установлено, что обвиняемая, ранее судимая за преступления, совершенные с применением насилия, 11 и 14 ноября 2023 года в ходе конфликта ударила свою мать кулаком по лицу, причинив ей телесные повреждения и угрожала ей убийством, добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как ранее отмечали в пресс-службе управления СК РФ по Тюменской области, 19 ноября 38-летняя обвиняемая, соседка пострадавших, находясь в квартире дома на улице Свердлова в состоянии алкогольного опьянения, не выключила электрическую плиту, которая была подключена к розетке в неисправном состоянии, что и привело к возникновению пожара. В квартире находились пятеро детей и их мать 1988 года рождения, трое детей погибли, женщина и еще двое несовершеннолетних были госпитализированы.