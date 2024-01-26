На Сахалине трех виновников массового отстрела оленей приговорили к колонии-поселению

Еще один фигурант получил условный срок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Суд признал виновными четырех браконьеров по уголовному делу о массовом отстреле краснокнижных северных оленей на Сахалине и назначил троим из них наказание в виде лишения свободы на сроки от шести месяцев до одного года. Четвертый получил условный срок, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Суд приговорил трех виновных к лишению свободы на срок от шести месяцев до одного года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей диких животных (заниматься охотой), сроком на два года, которое постановлено исполнять после отбытия основного наказания. Одному осужденному назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным", - рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что осужденные вину в совершенном преступлении признали в полном объеме и раскаялись в содеянном. Также мужчины возместили в полном объеме причиненный ущерб, составивший 4 740 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года злоумышленники сговорились и, используя снегоходы и охотничьи ружья, незаконно отстрелили 26 особей северного оленя, в том числе беременных самок. В отношении браконьеров было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб).