В Красноярском крае возбудили дело о хищении полезных ископаемых

Ущерб составил 108 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае о хищении при добыче полезных ископаемых, ущерб составил 108 млн рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона

"В Канске по материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищении общераспространенных полезных ископаемых на сумму 108 млн рублей", - говорится в сообщении. Дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры.

По информации прокуратуры региона, компания "Доломит" и муниципальное предприятие "Канский электросетьсбыт" вели добычу песчано-гравийных и скальных пород. Причем добыча велась за границами лицензионных участков и была нарушена поверхность земельных участков на площади 114 тыс. кв. м. Было добыто более 27 тыс. куб. м полезных ископаемых.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с недропользователей причиненного недрам ущерба. По постановлениям прокурора, виновные лица уже привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами).