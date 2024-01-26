Арест журналиста WSJ Гершковича продлили до конца марта

Его задержали по делу о шпионаже

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы до конца марта продлил срок ареста журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, который в марте 2023 года был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, срок содержания под стражей журналисту продлен до года, и теперь ходатайства о продлении ему меры пресечения будут рассматриваться в Мосгорсуде.

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Он был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.