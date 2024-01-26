В ДНР заочно осудили бойца ВСУ за расстрел человека в Мариуполе

Преступление было совершено в конце марта 2022 года на боевой позиции по улице Мамина-Сибиряка

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Суд в Донецке заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего Владимира Паламаренко за расстрел мирного жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего старшего наводчика минометного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Владимира Паламаренко. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Паламаренко к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

В суде установлено, что осужденный расстрелял случайного прохожего. Преступление было совершено в конце марта 2022 года на боевой позиции по улице Мамина-Сибиряка в Мариуполе. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Паламаренко признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).