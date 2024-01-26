В московском метро пассажир отверткой ранил мужчину

Задержанный арестован, ему грозит до семи лет колонии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, отверткой ранившего пассажира в ходе драки на станции "Добрынинская" в столичном метро. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

"По имеющейся информации, на станции метро "Добрынинская" между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе выяснения отношений мужчины начали наносить друг другу удары в область тела и головы, после чего один из них достал предмет, похожий на отвертку и ударил им по руке своего оппонента, причинив ему телесное повреждение в виде открытого ранения правой кисти", - сказал он.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. "Оперативно прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене на месте происшествия задержали 34-летнего мужчину и доставили в отдел полиции", - добавил начальник пресс-службы.

Задержанный арестован. Ему грозит до семи лет колонии.