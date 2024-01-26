Обвиняемого в убийстве трех человек в Подмосковье приговорили к 20 годам колонии

Мужчина поджег квартиру своей знакомой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который в октябре 2022 года поджег квартиру знакомой, в результате чего погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Собранные следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), и приговорен к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что ночью 13 октября 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру к знакомой в Балашихе. Во время ссоры мужчина избил женщину, после чего облил ее и квартиру, в которой находились еще два гостя, принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся. Три человека погибли. Кроме того, установлено, что тот же мужчина 24 июля 2022 года якобы под предлогом проверки сантехнических труб зашел в квартиру пенсионерки в Москве, и, войди к ней в доверие, похитили ее портмоне с документами и 50 тыс. рублей.