В Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибла мирная жительница

ТАСС, 26 января. Украинские военные выпустили за сутки 18 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА.

В результате действий ВСУ погибла мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница. Над селом Красный Куток системой ПВО сбиты две воздушные цели. Обошлось без последствий на земле", - написал он.

В Белгородском районе по селу Щетиновка в четверг ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - два, по МАПП "Нехотеевка" - шесть. Также МАПП "Нехотеевка" был атакован двумя дронами-камикадзе. В селе Журавлевка противник совершил атаку с помощью одного дрона-камикадзе. "В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

В Грайворонском округе 25 января на окраине села Дроновка с БПЛА было сброшено взрывное устройство. В Шебекинском округе по хутору Марьино ВСУ выпустили два минометных снаряда. "Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.