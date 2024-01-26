В Саратове мужчина погиб при втором за три дня пожаре в его квартире

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное курение

САРАТОВ, 26 января. /ТАСС/. Житель Саратова погиб при втором за три дня пожаре в его квартире. Как сообщили в региональном главке МЧС, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное курение.

"Площадь пожара составила 1 кв. м. В результате ЧП погиб мужчина 1973 г. р. <...> Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина", - рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел рано утром в квартире на четвертом этаже девятиэтажки на Барнаульской улице. Как отметили в главке, 23 января в этой квартире уже был пожар - тогда загорелся матрас, а мужчина успел эвакуироваться.

В областном управлении Следственного комитета сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.