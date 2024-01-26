В Подмосковье обнаружили нарколабораторию с 5 кг мефедрона и 500 кг прекурсоров

Задержаны двое приезжих из республик Средней Азии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 500 кг прекурсоров обнаружено в оборудованной подпольной нарколаборатории в Можайске, задержаны двое приезжих из республик Средней Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Пресечена незаконная деятельность двух приезжих граждан из Средней Азии, причастных к производству и сбыту наркотических средств. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территории Можайского городского округа Московской области двое граждан одной из среднеазиатских республик организовали лабораторию, где производили наркотическое средство мефедрон для последующей реализации. На месте совершения преступления было обнаружено около 5 кг наркотического средства и более 500 кг прекурсоров для его изготовления", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В УФСБ добавили, что задержанные свою вину в совершении преступления признали полностью, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.