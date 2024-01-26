В военной лаборатории в Москве началась расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Оба бортовых самописца сбитого ВСУ над Белгородской областью российского военно-транспортного самолета Ил-76 доставлены в Москву в военную лабораторию, где началась их расшифровка.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Параметрический и речевой самописцы доставлены в лабораторию Минобороны. Комиссия приступила к работе с ними, оба ящика подлежат расшифровке", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что состояние ящиков удовлетворительное, с них копируется вся информация.