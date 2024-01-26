ВСЖД опровергла информацию о задержании начальника дороги Вадима Владимирова

Руководитель пресс-службы компании отметил, что Владимиров находится на рабочем месте

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Информация о задержании силовыми структурами начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Вадима Владимирова не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ВСЖД Аркадий Петшик.

"Это фейк. Владимиров находится на рабочем месте. Когда пошла информация о его якобы задержании, он проводил совещание", - сказал Петшик.

Информация о том, что Владимиров задержан, появилась в некоторых Telegram-каналах. Они сообщали, что ему якобы вменяется покровительство одной из коммерческих структур.