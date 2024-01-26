Курганские охотники ликвидировали еще одного волка после инцидента с нападением хищника

Животное обнаружили в лесном массиве Макушинского округа

ТАСС, 26 января. Охотники при осмотре охотугодий после инцидента с нападением волка на людей в поселке Курорт "Озеро медвежье" обнаружили и ликвидировали еще одного хищника в Курганской области - в лесном массиве Макушинского округа, сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на Управление охотничьего хозяйства области.

"При проведении профилактических мероприятий и осмотре охотугодий в лесном массиве Макушинского округа охотниками отстреляна волчица. Место, где был обнаружен хищник, удалено от населенных пунктов", - передают в пресс-службе.

Отмечается, что новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам региона не зарегистрировано - ни один сигнал, поступивший от жителей, не подтвержден. В частности, по данным администрации Кургана, не подтвердилась информация о захождении волков на территорию 48-й школы Кургана - следов присутствия хищников не обнаружено. "Установлено, что детьми были замечены собаки, которых они приняли за волков и сообщили взрослым. Безопасности детей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее в результате нападения волка в Петуховском округе Курганской области один человек погиб, трое пострадали. Из-за происшествия школы округа переведены на дистанционный формат обучения до 27 января, также временно отменены все культурно-массовые мероприятия. Власти отмечают, что хищников в регион могла привлечь большая миграция косуль из Свердловской и Челябинской областей, а также с территории Казахстана, произошедшая из-за перепада температур.