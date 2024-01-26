Под Оренбургом в больнице остаются трое пострадавших при обрушении на насосной станции

Их жизни ничего не угрожает

ТАСС, 26 января. Три человека, пострадавших при обрушении на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Трое - средней тяжести, стабильные. Угрозы жизни нет", - сообщили в министерстве.

По информации следователей, в четверг в здании насосной станции №2 в Новотроицке произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания. В момент обрушения на станции находились 12 человек, 10 из них спасли в течение трех часов. Как сообщал глава города Денис Меньшиков, два человека погибли, пять были доставлены в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.