Суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина

Марк Фейгин объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом), объявленного в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фейгина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды) сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Он объявлен в международный розыск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленный законом срок.

Фейгин появился в базе розыска МВД в середине октября 2023 года. Как отмечали в правоохранительных органах, после начала СВО он принимал участие в деятельности организации "Съезд народных депутатов", признанной в РФ нежелательной. В мае 2023 года выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ, регулярно освещает деятельность террористической организации "Легион "Свобода России".

В апреле 2018 года он был лишен статуса адвоката за нарушение профессиональной этики, а в апреле 2022 года признан в РФ иноагентом. В настоящее время проживает на Украине, ведет канал на YouTube. Известен своим участием в деле группы Pussy Riot, защитой украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы РФ, а также националиста Ильи Горячева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за организацию убийств и создание экстремистской группы.

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