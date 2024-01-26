На энергетическом объекте в Харьковской области произошел пожар

В Минэнерго Украины сообщили, что в области отключались линии электропередачи и подстанции, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и промышленных объектов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Три населенных пункта в Харьковской области остались без света из-за пожара и повреждения оборудования на энергетическом объекте. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"Повреждение с возгоранием энергетического оборудования в одном из районов, в результате чего остались без света бытовые потребители в трех населенных пунктах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго добавили, что также в области отключались линии электропередачи и подстанции, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и промышленных объектов.

В ночь на пятницу в нескольких областях Украины, в том числе Харьковской и Сумской, объявлялась воздушная тревога.

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в Харьковской области без энергоснабжения остались более 16,5 тыс. потребителей, обесточивался "один из объектов "Укрэнерго" и несколько объектов облэнерго".

Также, по данным компании, есть повреждения оборудования облэнерго в Сумской области, где без света оставались более 40 тыс. потребителей. Всего по стране в силу разных причин на утро обесточены 358 населенных пунктов, добавили в компании.