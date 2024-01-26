В Туапсинском районе Кубани сель сошел на трассу М-4 "Дон"

В регионе действует штормовое предупреждение по непогоде

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Селевой поток сошел на участок трассы М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края, ведется расчистка проезжей части. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В Туапсинском районе на автодорогу М4 "Дон" 1 426-й км + 750 метров сошел селевой поток. В настоящий момент работает техника по расчистке проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия", - говорится в сообщении.

Позже в Госавтоинспекции Кубани добавили, что на данном участке введено реверсивное движение.

В Краснодарском крае до конца суток действует штормовое предупреждение по непогоде: ожидаются сильные дожди со снегом, порывы ветра могут достигать 22 м/с, возможны подъемы уровня воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок.