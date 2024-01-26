В Адыгее загорелся магазин в многоквартирном доме

Пожарные эвакуировали 20 человек

МАЙКОП, 26 января. /ТАСС/. Возгорание магазина произошло в многоквартирном жилом доме в Майкопе на площади 25 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

"Ликвидируют возгорание магазина в многоквартирном двухэтажном жилом доме на площади 25 кв. м в Майкопе. 20 жильцов дома эвакуированы", - сказали в пресс-службе, уточнив, что погибших и травмированных нет.

Позже ведомство сообщило о ликвидации открытого горения.

В новость были внесены изменения (13:02 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.