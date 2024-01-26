Мужчина выстрелил из травматического пистолета в челябинского боксера Стоцкого

В МВД сообщили, что наиболее вероятной причиной произошедшего стал бытовой конфликт

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Челябинский боксер получил травмы после того, как мужчина выстрелил в него из травматического пистолета. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по Челябинску.

"Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена, его розыском занимаются челябинские оперативники", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что наиболее вероятной причиной травмирования боксера стал бытовой конфликт. Будет установлена полная картина произошедшего, выяснение всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль руководством Главного управления МВД России по Челябинской области и городского управления МВД России.

По данным Федерации бокса Челябинской области, нападение на Стоцкого было совершено ночью. Сейчас он находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. После консультации с врачами у него запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу.