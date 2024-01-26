В Омской области возбудили дело после видео, где собака растерзала косулю

Инцидент произошел в деревне Александровка Марьяновского района

ОМСК, 26 января. /ТАСС/. Полицейские Омской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после видео, где мужчина натравливает свою собаку на косулю, которая зашла на его придомовую территорию. В результате дикое животное погибло, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По данному факту в отделе МВД России по Марьяновскому району возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)", - говорится в сообщении.

В кратчайшие сроки полицейские установили, что события происходили в деревне Александровка Марьяновского района. 34-летний местный житель увидел, что на его придомовую территорию забежала косуля. "Фигурант якобы для проверки охотничьих навыков собаки дал соответствующую команду своему псу породы дратхаар, в результате чего собака набросилась на косулю и стала ее терзать. После этого мужчина обухом топора добил раненое животное, а добытое мясо позже употребил в пищу", - добавили в пресс-службе.

В социальных сетях была размещена видеозапись, на которой зафиксировано, как на территории садового участка мужчина натравливает собаку на косулю. Как пояснили в полиции, изначально по данному факту сотрудниками полиции был зарегистрирован материал предварительной проверки.