У пассажира в Шереметьево изъяли гранату

Инцидент на работу аэропорта не повлиял

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Граната была изъята утром в пятницу у одного из пассажиров терминала В в Шереметьево, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта. Инцидент на работу аэропорта не повлиял.

"Сотрудники АО "Шереметьево безопасность" обнаружили предмет, похожий на гранату, при досмотре ручной клади одного из пассажиров. Незамедлительно были проведены регламентные мероприятия, оперативно вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы. Прибыли взрывотехники Росгвардии, силами сотрудников безопасности Шереметьево и Росгвардии граната была изъята и обезврежена", - отметили в Шереметьево.

В настоящее время гражданин передан в полицию для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе аэропорта.