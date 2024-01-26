Потерявшегося в электричке в Подмосковье той-терьера вернули хозяину

Владелец терьера вместе с волонтерами искал питомца почти неделю

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Той-терьер Арчибальд, который потерялся в электричке в Подмосковье, возвращен хозяину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Благодаря неравнодушию моих коллег из транспортной полиции по Центральному федеральному округу потерявшийся в электричке той-терьер Арчибальд вернулся к своему хозяину. Почти неделю владелец терьера вместе с волонтерами искал своего питомца, но только после обращения к нашим сотрудникам поиски увенчались успехом", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, полицейские установили, что той-терьера видели на станциях Чехов и Серпухов. "Забрали малыша со станции в Серпухове неравнодушные граждане и приютили в деревне Сандарово городского округа Чехов", - добавила она.

В оперативных службах ТАСС рассказали, что инцидент произошел 16 января в районе железнодорожной станции Чехов. "По предварительным данным, из электрички был высажен хозяин собаки, а питомец выскочил на одной из станций сам", - добавил представитель оперативных служб, не уточнив других обстоятельства произошедшего.