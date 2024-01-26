В Оренбуржье здание поврежденной насосной станции планируют восстановить в 2024 году

Глава Новотроицка Денис Меньшиков отметил, что над устранением последствий случившегося работают компетентные службы

ТАСС, 26 января. Здание насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, где накануне произошло обрушение, планируется восстановить до конца 2024 года.

Сейчас ведется разбор завалов, сообщил глава города Денис Меньшиков в своем Telegram-канале.

По его словам, над устранением последствий случившегося работают компетентные службы. Губернатор области Денис Паслер взял ситуацию на личный контроль.

"На сегодняшний день наша первостепенная задача - в максимально короткие сроки разобрать завалы и вывезти мусор. Затем приступим к монтажу временного перекрытия, и уже до конца года в наших планах, региональное правительство нас активно поддерживает в этом, реализация комплекса мероприятий по восстановлению здания фекальной насосной станции. Заострю внимание, что ремонтироваться будет только здание. Оборудование здесь полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к таким объектам", - написал глава города.

Меньшиков отметил, что станция функционирует по назначению, перебоев с подачей ресурса нет. Нависающие конструкции, которые представляли потенциальную угрозу, демонтировали. Муниципальный режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аварией, перевели в статус локального.