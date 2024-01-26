В московском метро задержали четырех расклейщиков объявлений о продаже наркотиков

За каждое наклеенное объявление они получали денежное вознаграждение

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех человек, которые расклеивали в столичном метро листовки с QR-кодом онлайн-магазина по продаже наркотиков. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Полицейскими УВД на Московском метрополитене установлены и задержаны четыре лица, рекламировавшие онлайн-площадку наркомаркета", - сказал он. По его словам, двое мужчин и двое женщин расклеивали в вестибюлях и на платформах станций рекламные стикеры, на которых был QR-код для перехода на интернет-площадку наркомаркета, реализовывавшего запрещенные вещества. "За каждое наклеенное объявление они получали денежное вознаграждение", - добавил Васенин.

Факты расклеек таких стикеров были замечены сотрудниками полиции еще в декабре прошлого года.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). В настоящее время двое из них признаны виновными, им назначены штрафы. Еще одному задержанному, помимо штрафа 20 тыс. рублей, суд назначил помещение в специальное учреждение с последующим выдворением за пределы России.