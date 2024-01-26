В Киргизии в ДТП погибли пять человек

Еще 13 пострадали, сообщили в Минздраве республики

БИШКЕК, 26 января. /ТАСС/. Пять человек погибли и еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского микроавтобуса в Киргизии. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"В результате ДТП в Чуйской области погибли пять человек, еще 13 пострадали", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что один человек после аварии госпитализирован в ближайшую больницу в крайне тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается медиками как средней тяжести.

Авария произошла 26 января на автотрассе Бишкек - Торугарт, которая связывает столицу республики с Иссык-Кульской и Нарынской областями. В районе города Кант в пассажирский микроавтобус врезался легковой автомобиль. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, лобовое столкновения автомобилей произошло из-за гололедицы.